شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يبدأ بسلبية جديدة – تحليل - 22-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح سعر عقود خام برنت تداولات اليوم بميل هابط بعد الارتفاع القوي الذي شهده في الجلسات الماضية، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لاستئناف الموجة التصحيحية الهابطة، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار التوجه نحو 48.50 الذي يمثّل الهدف التصحيحي الأول.
وبالتالي، نحن نتوقّع أن نشهد مزيد من الانخفاض اليوم، وكسر 50.35 سيسهّل مهمة السعر بتحقيق الهدف المنتظر، بينما يمثل اختراق 51.00 مفتاح إيجابي سيوقف السيناريو السلبي المقترح ويدفع السعر لاستئناف المسار الرئيسي الصاعد من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 48.50 والمقاومة 51.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر سعر عقود خام برنت يبدأ بسلبية جديدة – تحليل - 22-12-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.