شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يبدأ بسلبية جديدة – تحليل - 22-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح سعر عقود خام برنت تداولات اليوم بميل هابط بعد الارتفاع القوي الذي شهده في الجلسات الماضية، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لاستئناف الموجة التصحيحية الهابطة، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار التوجه نحو 48.50 الذي يمثّل الهدف التصحيحي الأول.

وبالتالي، نحن نتوقّع أن نشهد مزيد من الانخفاض اليوم، وكسر 50.35 سيسهّل مهمة السعر بتحقيق الهدف المنتظر، بينما يمثل اختراق 51.00 مفتاح إيجابي سيوقف السيناريو السلبي المقترح ويدفع السعر لاستئناف المسار الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 48.50 والمقاومة 51.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط