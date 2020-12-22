شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يفقد العزم – تحليل - 22-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس سعر النفط حاجز 48.00 دولار لكنه أنهى تداولات يوم أمس دونه، ويبدأ اليوم بميل هابط ليتحرك داخل قناة لحظية هابطة تظهر بالصورة، حيث فقد مؤشر ستوكاستيك عزمه الإيجابي ويصل إلى مناطق التشبع في الشراء، مما يدعم فرص تحقيق مزيد من الانخفاض اليوم.
وبالتالي، سيكون الميل الهابط متوقعاً خلال الجلسات القادمة، والهدف الرئيسي يتمثل باختبار مستوى 45.67، مع الإشارة إلى أن اختراق 48.60 سيوقف الانخفاض المقترح ويقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 46.00 والمقاومة 49.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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