الفضة تحاول بإيجابية – تحليل - 22-12-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات إيجابية بعد الانخفاض القوي الذي شهده في الجلسات الماضية، ليقترب من مستوى 26.88، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع السعر لاختراق هذا المستوى والتوجه نحو هدفنا الإيجابي التالي الذي يصل إلى 27.60.
من هنا، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 25.06 والثبات دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.50 والمقاومة 27.20
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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