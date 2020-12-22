شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يظهر تداولات مختلطة – تحليل - 22-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الذهب تداولات مختلطة وقوية يوم أمس، وأغلق التداولات فوق مستوى 1875.00، ليدعم فرص استئناف الاتجاه الصاعد الذي يستهدف مستويات 1916.00 ثم 1928.60 كمحطات رئيسية تالية، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل.

وبالتالي، سيكون الميل الصاعد مرجحاً لهذا اليوم، مع الانتباه إلى أن كسر 1875.00 سيضع السعر تحت ضغط سلبي جديد يستهدف اختبار مناطق 1852.80 قبل تحديد مصير الوجهة التالية بشكل أدق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1850.00 والمقاومة 1910.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد