شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يلامس الهدف الثاني – تحليل - 22-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات إيجابية إضافية يوم أمس لينجح بملامسة هدفنا الثاني 1.2956، حيث ارتد هبوطاً بشكل قوي من هناك ليختبر أرضية الدعم التي تشكّلت عند 1.2854 بعد اختراقه مسبقاً، ليحافظ على ثبات الإغلاق اليومي فوق هذا المستوى ويبدأ اليوم بارتفاع جديد يدعم فرص تحقيق مزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة.

لذلك، سيكون الاتجاه الصاعد متوقعاً على المدى اللحظي، والأهداف تبدأ بتخطي 1.2956 لفتح الطريق أمام زيارة مستوى 1.3040، مع الإشارة إلى أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارات إيجابية تدعم الارتفاع المتوقع، والذي سيبقى قائماً بشرط الثبات فوق مستويات 1.2854 و1.2820.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2800 والمقاومة 1.2960

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد