الدولار مقابل الين يحاول الاختراق – تحليل - 22-12-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار مقابل الين محاولة لاختراق مستوى 103.65 يوم أمس لكنه عاد للاستقرار دونه، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً على المدى اللحظي والقصير، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، معتمدين على ثبات الإغلاق اليومي دون المستوى المذكور، مع الإشارة إلى أن هدفنا التالي يتواجد عند 102.50.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 102.70 والمقاومة 103.90
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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