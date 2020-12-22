شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحقق مكاسب قوية – تحليل - 22-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار صعوداً بشكل قوي يوم أمس بعد ملامسة دعم القناة الرئيسية الصاعدة التي تظهر بالصورة، ليصل إلى حاجز 1.3500، لكنه يبدأ بالانخفاض من جديد ليضغط على دعم القناة الفرعية الصاعدة ويحاول كسره، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لتحقيق تداولات سلبية جديدة، في طريقه لزيارة مستويات 1.3250 ثم 1.3190 كمحطات رئيسية تالية.

لذلك، نحن نتوقّع سيطرة الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار ان اختراق 1.3510 سيوقف السيناريو السلبي المقترح ويقود السعر لتحقيق مكاسب جديدة على المدى القصير والمتوسط.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3270 والمقاومة 1.3470

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط