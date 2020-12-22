شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يبدأ بسلبية جديدة – تحليل - 22-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى زوج اليورو مقابل الدولار تداولات يوم أمس بإيجابية ملحوظة بعد الانخفاض الذي شهده في الجلسات الماضية، لكننا نلاحظ أن السعر يبدأ اليوم بانخفاض جديد ليكسر خط الاتجاه اللحظي الصاعد الذي يظهر بالصورة، تدعمه الإشارة السلبية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، مما يدعم فرص مواصلة التداولات السلبية خلال الجلسات القادمة، مستهدفاً اختبار مستويات 1.2175 ثم 1.2115 بشكل رئيسي.

وبالتالي، سيكون الميل الهابط متوقعاً لهذا اليوم، مع الإشارة إلى أن اختراق 1.2250 سيوقف الانخفاض المقترح ويقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2115 والمقاومة 1.2280

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط