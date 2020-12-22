شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يرصد مسنين يطلبان وظيفة للعمل بمصانع 6 أكتوبر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فوجئ أعضاء جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، خلال لقاء التوظيف الذي عقدته مؤخرا، بوجود أثنين من كبار السن يتقدمان الصفوف من أجل الحصول على استمارة التقدم للالتحاق بوظيفة من الوظائف المطلوبة من جانب المصانع.

وتظهر الصور التى حصل ”الخليج 365” على نسخة منها، رجلين بالغين يتجاوز عمرهما الأربعين عاما على الأقل داخل مقر الجمعية، بين الشباب والشابات المتقدمين للحصول على الوظائف وهما يستوفيان بيانات استمارة الوظيفة.



مسن يستوفى استمارة التوظيف

ويقول ريمون عطا الله، رئيس لجنة التوظيف بجمعية مستثمري السادس من أكتوبر لـ"الخليج 365"، إن المشرفين على الملتقى لاحظوا حرص الرجلين للحصول على استمارة طلب الوظيفة، مشيرا إلى أن عامل السن لن يكون عائقا أمامهما للحصول على الوظيفة.

وأضاف عطا الله، أنه يجرى حاليا مراجعة كافة استمارات المتقدمين للحصول على الوظائف، وسيتم مراعاة رغبة الرجلين، خاصة مع جديتهما الواضحة في الحصول على الوظيفة.



أثناء استيفاء استمارة العمل

وكانت جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، عقدت مؤخرا يوما مفتوحا للتوظيف بمقر الجمعية لتوفير قرابة 3 آلاف وظيفة لكافة أنواع العمالة الفنية بالمصانع، حيث تولي الجمعية اهتماما كبيرا بملف التوظيف والتشغيل من أجل القضاء على البطالة وتوفير العمالة الفنية الماهرة لكافة الشركات والمصانع فى إطار المبادرة التى تطرحها الجمعية للحد من البطالة وسهولة توفير فرص عمل للشباب في مختلف المجالات.

وتشمل أبرز الوظائف المطروحة من جانب أصحاب المصانع، كلا من "عمال إنتاج ومخازن وعمال نظافة وفنيين حقن بلاستيك وكهرباء وميكانيكا وفنى تصنيع اسطمبات وخراطين ومشغلين إنتاج ومندوبي مبيعات وكول سنتر" بمرتبات تبدأ من 2200 جنيه وحتى 4000 بالإضافة إلى عمولات وانتقالات وسكن للمغتربين.