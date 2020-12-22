شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة مثقلة بالقلق من السلالة الجديدة لفيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثاني جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصيني والاسترالية بالإضافة إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية ومؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج اليوم الثلاثاء وسط القلق من السلالة الجديدة لفيروس كورونا شديدة العدوى التي ظهرت مؤخراً في المملكة المتحدة والتي أدت لتشديد الإغلاق وقيود السفر في جميع أنحاء أوروبا ووسط شدة تفشي الموجة الثانية للفيروس خلال فصل الشتاء.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي صدور القراءة الأولية المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تسارع النمو إلي 7.0% مقابل 1.4% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 2.1%، بخلاف ذلك، تابعنا مع مطلع هذا الأسبوع في استراليا فرض قيود السفر إلى مدينة سيدني المكتظة بالسكان لتعد معزولة عن بقية البلاد وسط تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا هناك.

وفي سياق أخر، تابعنا منذ قليل إعلان رئيس الوزراء كوريا الجنوبية تشون جسي كيون عن كون بلاده ستحظر التجمعات الاجتماعية الخاصة لأكثر من خمسة أشخاص وستغلق منتجعات التزلج والمواقع السياحية الرئيسية في جميع أنحاء البلاد بدءاً من عشية عيد الميلاد، وجاء ذلك ضمن الجهود الرامية للحد من تفشي الموجه الثانية للفيروس التاجي هناك ووسط القلق من السلالة الجديدة لفيروس كورونا شديدة العدوي.

ونود الإشارة، لكون حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديدة المسجلة في كوريا الجنوبية بلغت رقم قياسي جديد الأحد الماضي وفقاً لوكالة الأنباء المحلية يونهاب، كما أفادت وكالة أنباء كيودو الرسمية اليابانية أيضا الأحد بأن حصيلة حالات الإصابة بالفيروس التاجي الشهرية الجديدة التي شهدتها العاصمة اليابانية طوكيو تجاوزت 10 ألف حالة لأول مرة.

على الصعيد الأخر، تابعنا أيضا الأحد موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على استخدام لقاح كورونا من قبل شركة موديرنا في حالات الطوارئ، ويعد ذلك ثاني لقاح لكورونا يتم عليه الموافقة من قبل الإدارة بعد اللقاح المشترك لكل من شركة فايزر الأمريكية وشركة بيو-تك الألمانية، وفي سياق أخر، تابعنا بالأمس تمرير مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون حزمة إغاثة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا بقيمة 900$ مليار وتتطلع الأسواق لتمرير مشروع القانون في مجلس الشيوخ لإقراره من قبل الكونجرس الأمريكي.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.88% ليخسر 15.80 نقطة ويصل إلى المستوى 1,773.25، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.38% ليخسر هو الأخر 101.33 نقطة ويصل إلى المستوى 26,613.09.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.01% ليخسر 0.73 نقطة ويصل إلى المستوى 5,046.11، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.28% ليخسر هو الأخر 9.53 نقطة ويصل إلى المستوى 3,411.04.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.03% ليربح 7.69 نقطة ويصل إلى المستوى 26,314.37، بينما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.46% ليخسر 12.66 نقطة ويصل إلى المستوى 2,765.99.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفاع بنسبة 1.44% ليربح 181.03 نقطة ويصل إلى المستوى 12,788.77، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.90% ليخسر 59.78 نقطة ويصل إلى المستوى 6,610.10.