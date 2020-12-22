شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار اللحوم البلدى اليوم الثلاثاء.. الكندوز بين 110 و130 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار اللحوم البلدى اليوم الثلاثاء 22-12-2020 مستقرة بالسوق المحلى والهايبر ماركت.

وسجلت أسعار اللحوم الكندوز بين 110-130 جنيها، وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو، والبفتيك والاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو، والبرجر اللحم البلدى 120-140 جنيها الكيلو، اللحم المفروم العادى 110-125جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها، واللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملى 90-100 جنيها للكيلو.

وتتابع الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، مع مديريات الطب البيطرى، أسواق المواشى فى المحافظات والإشراف البيطرى الكامل عليها وبما يحافظ على صحة وسلامة الحيوانات والتأكد من تطبيق قرارات اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك بناءا على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قرر اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لرفع درجة الاستعداد والجاهزية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك تنفيذا لتكليفات مجلس الوزراء بالاستعداد المسبق لأى موجة ثانية محتملة لتفشى فيروس كورونا المستجد مع دخول فصلى الخريف والشتاء، ومراجعة كافة الإجراءات والاستعدادات الخاصة بذلك.