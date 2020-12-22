شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الاسترالي يستأنف الارتداد من الأعلى له في عامين ونصف أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية في أربعة جلسات من الأعلى له منذ السابع من حزيران/يونيو 2018 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:54 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.20% إلى مستويات 0.7572 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7587، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7566، بينما حقق الأعلى له عند 0.7591.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي صدور القراءة الأولية المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تسارع النمو إلي 7.0% مقابل 1.4% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 2.1%، بخلاف ذلك، تابعنا مع مطلع هذا الأسبوع في استراليا فرض قيود السفر إلى مدينة سيدني المكتظة بالسكان لتعد معزولة عن بقية البلاد وسط تزايد حالات الإصابة بالفيروس التاجي هناك.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تؤكد على اتساع أكبر اقتصاد في العالم 33.1% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة للربع الثالث ومقابل انكماش 31.4% في الربع الثاني الماضي، كما قد تؤكد القراءة النهائية للمؤشر ذاته المقاس بالأسعار على نمو 3.6% دون تغير عن القراءة الأولية السابقة ومقابل انكماش 1.8% في الربع الثاني.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد من قبل أكبر دولة صناعية في العالم الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 11 مقابل 15 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 97.1 مقابل 96.1 في تشرين الثاني/نوفمبر.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر تراجعاً 1.0% إلى نحو 6.70 مليون منزل مقابل ارتفاع 4.3% عند 6.85 مليون منزل في تشرين الأول/أكتوبر، بخلاف ذلك، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 75.7 مليون ولقي 1,690,061 شخص مصرعهم في 222 دولة.