شكرا لقرائتكم خبر عن العجائن والمحضرات الغذائية تتصدر قائمة السلع المصرية الأعلى تصديرا سبتمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية نحو 2.33 مليار دولار فى شهر سبتمبر الماضى، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وتضمنت الصادرات مجموعة من السلع التى ارتفعت قيمة صادراتها خلال تلك الفترة.

ورصدت البيانات التى حصل ”الخليج 365”، على نسخة منها، ارتفاع قيمة الصادرات من لدائن بأشكالها الأولية إلى 100.5 مليون دولار فى سبتمبر الماضى، مقابل 87.3 مليون دولار فى شهر سبتمبر عام 2019، بنسبة ارتفاع بلغت 15.2%، يليها الصادرات من العجائن ومحضرات غذائية متنوعة بقيمة 72.3 مليون دولار فى سبتمبر الماضى، مقابل 61.3 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2019، بنسبة زيادة بلغت 17.8%.

وشملت القائمة أيضا، الصادرات المصرية من السجاد والكليم بقيمة 31.7 مليون دولار فى سبتمبر الماضى، مقابل 25.6 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2019، بنسبة زيادة بلغت 23.6%، كما ارتفعت الصادرات المصرية من قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد إلى 27 مليون دولار، مقابل 9.3 مليون دولار خلال فترة المقارنة، بنسبة زيادة بلغت 190.8%، إلى جانب صادرات السكر المكرر والتى ارتفعت إلى 17.5 مليون دولار، مقابل 6.2 مليون دولار خلال فترة المقارنة بنسبة زيادة بلغت 183.8%.

وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، النشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية سبتمبر 2020، وقد بـلغت قيـمة العجــز فى الميـزان التجارى 2.7 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضى، مقابل 4 مليار دولار لنفـس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 32.4٪.