شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجلف (GPI) يغلق عند أدني مستوى له خلال الجلسة -تحليل صباحي- 22-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم ليغلق عند مستوى 19٫20 فلس،وهو أدني مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، وذلك على خلفية ملامسة السهم لمستوى المقاومة 20٫50 فلس، ليزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان ينخفض السهم لمستويات قد تصل الى 18٫50 فلس كمستوى أول ثم 17 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 20٫50 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 19.0 بينما مستوى المقاومة هو 19.6 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط