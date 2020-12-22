شكرا لقرائتكم خبر عن بيت الطاقة (ENERGYH) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 22-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الاثنين ليغلق عند مستوى 28 فلس، وذلك على خلفية اقترابه من خط ا لاتجاه الهابط طويل الأجل، كما كون السهم نموذج "Bearish Harami” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 23 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 32 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 27.6 بينما مستوى المقاومة هو 28.8 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط