شكرا لقرائتكم خبر عن تسهيلات (FACIL) الأنظار تتجه لأسفل -تحليل صباحي- 22-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الاثنين ليغلق عند مستوى 186 فلس، وذلك بعدما سجل انخفاض بلغ 180 فلس، بالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح في الأجل القصير قد تصل به لمستوى الدعم 175 فلس كمستوى أول ثم 160 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 198 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 181.0 بينما مستوى المقاومة هو 190.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط