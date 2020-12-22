شكرا لقرائتكم خبر عن تمويل خليج (GFH) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 22-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 48٫40 فلس، وذلك بعدما شهد مقاومة قوية عند مستوى 50 فلس، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما قد يضغط على السهم للوصول لمستوى الدعم 47 فلس كمستوى أول ثم 43 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 47.4 بينما مستوى المقاومة هو 49.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط