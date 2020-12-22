شكرا لقرائتكم خبر عن سفن (SHIP) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 22-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره لينهي تداولات امس الاثنين عند مستوى 392 فلس، لينزلق اسفل مستوى الدعم السابق عند 395 فلس، مما يعد يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم التالي عند 380 فلس كمستوى أول ثم 370 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 400 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 388 بينما مستوى المقاومة هو 395 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر سفن (SHIP) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 22-12-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.