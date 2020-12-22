شكرا لقرائتكم خبر عن سفن (SHIP) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 22-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره لينهي تداولات امس الاثنين عند مستوى 392 فلس، لينزلق اسفل مستوى الدعم السابق عند 395 فلس، مما يعد يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم التالي عند 380 فلس كمستوى أول ثم 370 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 400 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 388 بينما مستوى المقاومة هو 395 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط