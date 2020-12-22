شكرا لقرائتكم خبر عن صالحية (SRE) قد يشهد جني أرباح -تحليل صباحي- 22-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم لينهي تداولات امس الاثنين عند مستوى 482 فلس، مسجلا أدني مستوى في اسبوع، كما نلاحظ استمرار تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلكن توقع عمليات جني أرباح قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 460 فلس كمستوى أول ثم 440 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 495 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 478.7 بينما مستوى المقاومة هو 484.7 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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