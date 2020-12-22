شكرا لقرائتكم خبر عن مينا (MENA) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 22-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل لرابع جلسة على التوالي، حيث اغلق عند مستوى 27٫20 فلس، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 25٫50 فلس كمستوى أول ثم 23٫50 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 28٫30 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 27.0 بينما مستوى المقاومة هو 27.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط