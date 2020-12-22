شكرا لقرائتكم خبر عن وطنية (NRE) يواصل جني الأرباح -تحليل صباحي- 22-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم عمليات جني الأرباح ليغلق امس الاثنين منخفضا عند مستوى 75٫50 فلس، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الاسبوعي، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلكن توقع استمرار عمليات جني الأرباح للوصول لمستوى الدعم 72٫50 فلس، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 77 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 74.9 بينما مستوى المقاومة هو 76.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط