شكرا لقرائتكم خبر عن يوباك (UPAC) يتجه لأسفل -تحليل صباحي- 22-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل ليغلق امس الاثنين عند مستوى 276 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى المقاومة الحالي عند 330 فلس، في ظل انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم 250 فلس كمستوى أول ثم 150 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 330 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 260.0 بين ما مستوى المقاومة هو 308.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط