شكرا لقرائتكم خبر عن السلام العالمية (SIIS) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 22-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق السهم في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 0٫622 ريال، ليواصل بذلك سلسلة التراجعات التي بداها السهم منذ اسبوعين، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما نتوقع معه استمرار الانخفاض الحالي لمستوى الدعم 0٫58 ريال كمستوى أول ثم 0٫47 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0٫66 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.59 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.64 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط