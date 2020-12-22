شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) ينخفض لثاني جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 22-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق عند مستوى 6122 نقطة، ليخسر بذلك مكاسبه التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 6200 نقطة، ولا تعكس المؤشرات الفنية اي اشارت ذات اهمية، لذلك نتوقع ان يتأرجح المؤشر بين مستوى 6200 ومستوى 6050 نقطة حتى اختراق احدهم.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6,076 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 6,145 نقطة
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