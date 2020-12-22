شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 22-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى المؤشر تداولات امس الاثنين في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 10540 نقطة، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 10650 نقطة، في ظل استمرار تحرك المؤشر في اتجاه عرضي على المدى القصير ما بين مستوى 10650 نقطة ومستوى 10400 نقطة حتى اختراق احدهم.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 10,407 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 10,596 نقطة