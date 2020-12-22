شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة تويوتا: السيارات الكهربائية مبالغ فيها والان نبدء بالتفاصيل

«البنية التحتية اللازمة لدعم أسطول يتكون بالكامل من السيارات الكهربائية ستكلف اليابان ما بين 135 إلى 358 مليار دولار»

- انتقد رئيس شركة تويوتا ما وصفه بأنه «ضجيج مفرط حول السيارات الكهربائية»، قائلاً إن المدافعين عن تلك السيارات فشلوا في تقدير مساوئ الكربون المنبعث من توليد الكهرباء، إضافة إلى التكاليف الكبيرة التي سيتسبب فيها التحول نحو استخدام السيارات الكهربائية.

وقال أكيو تويودا رئيس شركة تويوتا إن الكهرباء ستنفد في اليابان في الصيف إذا كانت جميع السيارات تعمل بالطاقة الكهربائية. مضيفًا إن البنية التحتية اللازمة لدعم أسطول يتكون بالكامل من السيارات الكهربائية ستكلف اليابان ما بين 14 تريليون ين ياباني و37 تريليون ين ياباني، أي ما يعادل 135 مليار دولار إلى 358 مليار دولار.

وأضاف تويودا يوم الخميس في المؤتمر الصحفي الختامي لهذا العام، بصفته رئيس جمعية مصنعي السيارات اليابانية: «عندما يقول السياسيون: دعونا نتخلص من جميع السيارات التي تستخدم البنزين، هل يفهمون معنى ذلك؟».

وأوضح أنه إذا سارت اليابان بسرعة كبيرة نحو حظر السيارات التي تعمل بالبنزين، فإن «نموذج الأعمال الحالي لصناعة السيارات سوف ينهار»، مما يتسبب في فقدان ملايين الوظائف.

ويقول المدافعون عن السيارات الكهربائية إنه يمكن شحنها ليلاً، عندما يكون الطلب على الكهرباء منخفضًا، وبمرور الوقت، يمكن أن تنمو جنبًا إلى جنب مع التقنيات الخضراء الأخرى مثل الطاقة الشمسية.

وذكرت تقارير إخبارية محلية في اليابان في أوائل ديسمبر الجاري أن حكومة طوكيو كانت على وشك الإعلان عن حظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين، اعتبارًا من عام 2035، بينما ستظل تسمح للسيارات الهجينة التي تعمل بالغاز والكهرباء. ويأتي هذا في أعقاب حظر مماثل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ودول أخرى مثل المملكة المتحدة.

لكن لم تعلن الحكومة عن أي حظر مشابة وسط اعتراض شركات صناعة السيارات. وقال مسؤولون بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان إنهم لم يتخذوا قرارا بشأن مستقبل سيارات البنزين.

وتفوقت شركة تسلا المصنعة للسيارات الكهربائية على تويوتا هذا العام باعتبارها صانع السيارات الأكثر قيمة في العالم من حيث القيمة السوقية.

وقال تويودا إن الاعتماد على السيارات الكهربائية في بلد مثل اليابان تحصل على معظم احتياجاتها من الكهرباء من حرق الفحم والغاز الطبيعي، لا يساعد البيئة. وأضاف: «كلما زاد عدد السيارات الكهربائية التي نبنيها، كانت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أسوأ».

ولفت إلى أنه يخشى أن ترفع اللوائح الحكومية أسعار السيارات بحيث تصبح وكأنها «زهرة على قمة عالية» بعيدًا عن متناول الشخص العادي.

ومع إنتاجها لطرازات مثل بريوس، تعتبر تويوتا رائدة في صناعة السيارات الهجينة، التي تجمع بين محرك البنزين والمحرك الكهربائي ويمكن لهذه السيارات إعادة التزود بالوقود في محطات الوقود التقليدية. ولا تبيع الشركات السيارات الكهربائية ذات البطاريات النقية للسوق الشامل في الولايات المتحدة أو اليابان، على الرغم من أنها تمتلك نموذجًا يعمل على خلية وقود تعمل بالهيدروجين.