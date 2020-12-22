شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب تفسر تفضيل فودافون بقاء استثمارتها فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلنت فودافون العالمية عن انتهاء محادثاتها مع مشغل الاتصالات السعودى STC بخصوص شراء حصتها البالغة 55% فى فودافون مصر، وذلك بعد محادثات استمرت لما يقرب من العام، حيث أعلنت الشركتين عن توقيع مذكرة تفاهم بشأن تلك الحصة فى 29 من يناير الماضى قامت بتمديدها نحو 3 مرات دون التوصل لاتفاق برغم السعر المغرى المقدم من الجانب السعودى.

ويأتى إعلان فودافون العالمية بعد يوم واحد من لقاء رئيس الشركة الأم بالرئيس عبد الفتاح السيسى، وتتمثل أبرز الأسباب التى دفعت الشركة للبقاء بمصر بما أعلنه الرئيس التنفيذى للمجموعة اليوم حيث أكد أن بأن الحكومة المصرية تعمل على وضع أطر لتعظيم المنفعة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما يمكن ڤودافون مصر من تحقيق رؤية مصر للتحول الرقمى والشمول المالى وخلق مركز تكنولوجى يساعد نمو الشركة فى منطقة أفريقيا.

ومن الأسباب الأخرى أيضا، المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصرى خاصة خلال فترة الجائحة والإجراءات الحكومية وتطوير السياسات التنظيمية وتوفير ترددات جديدة للخدمة وتسريع الحصول على موافقات لإنشاء أبراج المحمول.

فوز الشركة بنحو 40 ميجاهرتز ترددات جديدة خلال مزايدة طرحها جهاز تنظيم الاتصالات لتخصيص الترددات لمدة 10 سنوات فى أكتوبر الماضى، وذلك فى نطاق بعرض 2×20 ميجاهرتز بتقنية الــــTDD بقيمة مقدارها 540.000.000 دولار أمريكي.

تنفيذ الشركة مشروع ميكنة التأمين الصحى الشامل الذى يعد واحدا من أهم المشاريع الحالية للدولة، ومن شأنه أن يغير مفهوم التأمين الصحى فى مصر ويبرز دور وأهمية قطاع التكنولوجيا المحمول فى تحقيق التحول الرقمى ورؤية 2030.

استحواذ فودافون على النسبة الأكبر من مشتركى المحمول فى مصر بنحو 44 مليون عميل، كذلك امتلاكها أكبر محفظة مالية بين شركات المحمول بالبلاد، بنسبة تصل إلى 65% من حجم المشتركين بخدمة تحويل الأموال عبر المحمول، وفقا لتقرير حكومى صادر عن جهاز تنظيم الاتصالات.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد استقبل أمس الأحد "نك ريد"، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة "فودافون" العالمية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحمد كمال عبد الله الرئيس التنفيذى لشركة "فودافون مصر".

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول "استعراض التعاون المشترك مع مجموعة "فودافون" العالمية فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

وأوضح الرئيس السيسى، حرص الدولة على التعاون المثمر والبناء مع الشركات العالمية ذات الخبرات العريقة فى جميع المجالات كشركاء للتنمية فى مصر، ومن ضمن ذلك تعزيز استثمارات مجموعة "فودافون" العالمية فى مصر، ودعم التعاون معها، فى ضوء الخبرات الكبيرة للمجموعة فى مجالات الاتصالات والتحول الرقمى والاعتماد على النظم التكنولوجية الحديثة فى إدارة المنشآت والمدن الجديدة، والتى تمثل ركنًا أساسيًا فى إطار خطة الدولة للرقمنة والتنمية الشاملة فى مصر.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذى لمجموعة "فودافون" العالمية، أن ما تشهده مصر من عملية تنمية شاملة ومشروعات قومية عملاقة فى جميع المجالات انعكس بشكل واضح على مناخ وفرص الاستثمار فى مصر، على نحو يشجع "فودافون" على التوسع فى أنشطتها فى مصر، كونها إحدى الأسواق الرئيسية الكبرى بالمنطقة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتطبيقات الداعمة لأنظمة عمل المدن والخدمات الذكية، بما يساهم فى عملية الشمول المالى وتحقيق التنمية المستدامة وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير المزيد من فرص العمل.

كما أوضح الرئيس التنفيذى لمجموعة "فودافون" العالمية، أن المسار المتوازن والحكيم الذى انتهجته مصر للتعامل مع أزمة كورونا ساهم بشكل لافت فى الحفاظ على النشاط الاقتصادى والتجارى والخدمى بالدولة وتحقيق معدلات نمو إيجابية بخلاف معظم الدول على مستوى العالم، بما فيها الدول الكبرى، مضيفًا أن "فودافون" سوف تستشرف فرص إجراء تجربة تشغيلية للجيل الخامس (5G) من شبكات المحمول بالعاصمة الإدارية الجديدة، نظرًا للبنية التحتية الحديثة بها، وكذلك لاستضافتها جامعة "مصر المعلوماتية" التى تعد الوحيدة من نوعها فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن اللقاء تطرق إلى استعراض سبل تعزيز التعاون مع مجموعة "فودافون" وزيادة استثماراتها فى قطاع الاتصالات فى مصر، خاصةً فى ظل الفرص الضخمة التى يوفرها السوق المصرى، وكذلك المبادرات المتعددة التى أطلقتها مصر خلال السنوات الأخيرة بهدف تحقيق نقلة نوعية فى المجتمع عبر توطين التكنولوجيا والنهوض بمجال صناعة وتصميم الإلكترونيات، وكذلك البنية التحتية الحديثة التى باتت تتمتع بها مصر.