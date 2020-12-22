شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: مصر صدرت طاقة كهربائية بـ7 ملايين دولار خلال سبتمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت الصادرات المصرية من الطاقة الكهربائية ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، وفق بيانات حكومية حصل ”الخليج 365” على نسخة منها، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية منها نحو 7 ملايين و508 ألف دولار فى شهر سبتمبر الماضى، مقابل 5 ملايين و624 ألف دولار فى شهر سبتمبر عام 2019، بزيادة بلغت نحو مليون و884 ألف دولار.

وكانت الصادرات المصرية من الطاقة الكهربائية قد سجلت نحو 7 ملايين و777 ألف دولار فى شهر أغسطس الماضى، مقابل 6 ملايين و215 ألف دولار فى شهر أغسطس عام 2019، بزيادة بلغت نحو مليون و562 ألف دولار.

وسجلت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية نحو 2.33 مليار دولار فى شهر سبتمبر الماضى، وتضمنت الصادرات مجموعة من السلع التى ارتفعت قيمة صادراتها خلال تلك الفترة، كما رصدت البيانات، ارتفاع قيمة الصادرات من لدائن بأشكالها الأولية إلى 100.5 مليون دولار فى سبتمبر الماضى، مقابل 87.3 مليون دولار فى شهر سبتمبر عام 2019، بنسبة ارتفاع بلغت 15.2%، يليها الصادرات من العجائن ومحضرات غذائية متنوعة بقيمة 72.3 مليون دولار فى سبتمبر الماضى، مقابل 61.3 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2019، بنسبة زيادة بلغت 17.8%.

وشملت القائمة أيضا، الصادرات المصرية من السجاد والكليم بقيمة 31.7 مليون دولار فى سبتمبر الماضى، مقابل 25.6 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2019، بنسبة زيادة بلغت 23.6%، كما ارتفعت الصادرات المصرية من قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد إلى 27 مليون دولار، مقابل 9.3 مليون دولار خلال فترة المقارنة، بنسبة زيادة بلغت 190.8%، إلى جانب صادرات السكر المكرر والتى ارتفعت إلى 17.5 مليون دولار، مقابل 6.2 مليون دولار خلال فترة المقارنة بنسبة زيادة بلغت 183.8%.