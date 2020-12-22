شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المصرى للتأمين: الكروت المدفوعة أهم ملامح استراتيجية توسيع الخدمات التأمينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الاتحاد المصرى للتأمين، أن أحد أهم استراتيجته الوصول للفئات التي لا تصل اليها الخدمات التأمينية، وأنه في إطار توفير الأدوات الذكية والأكثر انتشارا لتوزيع هذا النوع التأميني الهام، واستثماراً لاتجاه الدولة الجديد لتفعيل كروت الدفع الإلكتروني لكافة التعاملات المالية مع الجهات الحكومية، فقد تم إعداد مقترح من لجنة التأمين متناهي الصغر، يهدف إلى الوصول لأكبر عدد من العملاء المستهدفين اللذين لا تصل اليهم الخدمات التأمينية.

وأضاف في نشرته الأسبوعية أن هذا المقترح يقوم على استخدام أحد الأنظمة والتطبيقات التالية أو كلاهما في منظومة توزيع المنتجات وتحصيل الأقساط وسداد التعويضات في التأمين متناهي الصغر في مصر وهي:

‌أ. استخدام الكروت المدفوعة مقدماُ او مسبقة الدفع Prepaid cards والتي تصدرها شركات التحصيل " شركات الدفع الالكتروني" في توزيع التأمين متناهي الصغر وتحصيل الأقساط وسداد التعويضات.

‌ب. استخدام أنظمة شركات الاتصالات " التليفون المحمول" كمحافظ شركات الاتصالات Wallets في توزيع التأمين متناهي الصغر وتحصيل الأقساط وسداد التعويضات.

هذا ويتضمن هذا المقترح " التطبيقات المقترحة للتأمين متناهي الصغر بجمهورية مصر العربية Microinsurance Platform " شرح مبدئي لألية التطبيق واهم المتطلبات التنظيمية والتشريعية التي قد يحتاجها قطاع التأمين لتنفيذ ذلك المقترح.

محتويات الدراسة:

2- إعداد نموذج عقد استرشادي لإصدار وطباعة وتوزيع وثائق التأمين متناهي الصغر:

هذا ويتناول هذا العقد الاسترشادي عملية الاصدار والطباعة والتوزيـــع مــن خلال الربــط الالكتروني بين شركة التأمين وجهة التوزيع وفقاً للضوابط والقواعد المنصوص عليها بالقرارات التنظيمية للهيئة العامة للرقابة المالية.

هذا وقد تم اعتماد العقد الاسترشادي من مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين وارساله للهيئة العامة للرقابة المالية ليتم بعد ذلك توزيعه على شركات التأمين الأعضاء بالاتحاد المصري للتأمين ليكون مرجع لهم للاعتماد عليه عند اجراء مثل هذه التعاقدات الخاصة بمنظومة التأمين متناهي الصغر.

3- اعداد مسودة بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصري للتأمين والهيئة القومية للبريد:

في ضوء استراتيجية الاتحاد المصري للتأمين للوصول الى المواطنين اللذين لا تصل إليهم التغطيات التأمينية، ووفقا لتوجيهات الهيئة العامة للرقابة المالية بعمل بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصري للتأمين وتم الهيئة القومية للبريد.

قامت اللجنة بإعداد مذكرة تفاهم مقترحة بين كلاً من الاتحاد المصري للتأمين والهيئة القومية للبريد والتي تهدف الى تنويع قنوات توصيل التأمين على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر سواء الجديدة أو القائمة وبرامج التأمين على الأفراد والأسر ونشر الوعي التأميني وتنمية المجتمع، والاستفادة من القدرات المادية والبشرية التي يمتلكها الطرفين والانتشار الجغرافي لمكاتب البريد وشركات التأمين، بالإضافة الى تشجيع ثقافة الادخار بهدف تحقيق الشمول المالي لعملاء شركات التأمين.

هذا وقد تم ارسال مذكرة التفاهم للهيئة القومية للبريد لدراستها تمهيدا لعرضها على الشركات الأعضاء بالاتحاد و/أو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين لتوقيعها مع هيئة البريد تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

4- دراسة بعض وثائق التأمين متناهي الصغر:

قامت اللجنة بدراسة مجموعة من وثائق التأمين متناهي الصغر بهدف طرحها للأفراد او المجموعات وهي:

وثيقة المسكن.

وثيقة تأمينات الحياة.

وثيقة تأمينات الحياة والاستثمار.

وثيقة الامراض الحرجة – السرطان.

وثيقة نفوق الماشية.

وجاري الانتهاء من هذه النماذج وارسالها على الشركات الأعضاء بالاتحاد المصري للتأمين لأخذ ملاحظاتهم ثم العرض على مجلس إدارة الاتحاد للأرسال الي الهيئة العامة للرقابة المالية للاعتماد.