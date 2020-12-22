شكرا لقرائتكم خبر عن الدرع العربي يتراجع وسط الضغوط الإيجابية – تحليل صباحي – 22-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الدرع العربي (8070) في آخر جلساته، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -4.96% بما يعادل -1.20 نقطة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليستند بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 22.03، ليستهدف مستوى المقاومة 24.88.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.80 ومستوى المقاومة 24.50.