أسمنت اليمامة يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 22-12-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم أسمنت اليمامة (3020) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.94% بما يعادل -0.55 نقطة، ليحاول السهم بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 26.70، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 30.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 26.70 ومستوى المقاومة 28.80.
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