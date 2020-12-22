شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي ينزلق انخفاضاً – تحليل صباحي – 22-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) انخفاضاً في آخر جلساته، ليتكبد خسائر بلغت نسبتها -1.71% بما يعادل -148.21 نقطة، ليستند المؤشر بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وذلك وسط محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، في ظل تداولاته بنطاق قناة سعريه صاعدة تحد تداولاته السابقة على المدى المتوسط، ولكن نلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية.

نحن مازلنا نرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط عودة استقراره أعلى مستوى 8,614.50، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة 8,800.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,390.25 ومستوى المقاومة 8,800.00.