شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تقلص خسائرها و"الداو جونز" يغلق على ارتفاع طفيف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات اليوم الإثنين حيث قلص "ناسداك" و"إس أند بي 500" خسائرهما، في حين تحول "الداو جونز" نحو الارتفاع عند الإغلاق.



كانت السلطات الصحية البريطانية قد أعلنت عن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في البلاد مما دفع لندن إلى تشديد القيود.



وأكدت الولايات المتحدة أنها تراقب عن كثب تطورات السلالة الجديدة للفيروس في بريطانيا، كما أعلنت عدة دول حول العالم وقف الرحلات القادمة من المملكة المتحدة.



من جانبه، حصل الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" على أول جرعة من لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا وحث المواطنين في بلاده على تناول هذا اللقاح.



وفي سياق منفصل، كشف وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوتشن" في وقت سابق هذا الأسبوع عن اتفاق قادة الكونجرس والبيت الأبيض على حزمة التحفيز المالي الثانية المقدرة بقيمة 900 مليار دولار.



وأضاف "منوتشن" أنه بموجب حزمة التحفيز المالي الجديدة، سيتم بداية من الأسبوع المقبلة إرسال شيكات الـ600 دولار لكل أسرة.



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 2.6% أو ما يعادل 1.27 دولار وأغلقت جلسة نيويورك عند 47.97 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر اليوم عند 48.6 دولار وأقل سعر عند 46.1 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم فبراير/شباط بنسبة 2.6% أو ما يعادل 1.35 دولار وأغلقت جلسة لندن عند 50.91 دولار للبرميل، وسجلت اعلى سعر عند 52.32 دولار وأقل سعر عند 49.2 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.1% (ما يعادل 37 نقطة) إلى 30216 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 30304 نقاط وأقل مستوى عند 29755 نقطة.



وانخفض "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 13 نقطة) إلى 12742 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 12751 نقطة وأقل مستوى عند 12525 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.4% (ما يعادل 14 نقطة) إلى 3695 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3702 نقطة وأقل مستوى عند 3636 نقطة.