شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تغلق عند أعلى مستوى لها في 6 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تعاملات اليوم الإثنين مسجلة أعلى مستوى لها في ست سنوات، وذلك بفعل القلق حيال جفاف الطقس ومشكلات في الأرجنتين بالإضافة إلى المخاوف المرتبطة بظهور سلالة جديدة من فيروس "كورونا" في بريطانيا.



وتعطلت أكثر من 100 شحنة من الصويا وسلع زراعية أخرى في الأرجنتين نتيجة استمرار إضراب العمال احتجاجا على تدني الأجور.



وعلاوة على ذلك، يواجه محصول الصويا في الأرجنتين احتمالية التعرض لأضرار وضعف في الجودة ونقص في الإمدادات بسبب جفاف الطقس في موسم الحصاد الحالي.



وذكرت السلطات الأمريكية أن أكثر من 2.5 مليون طن من الصويا تم التفتيش عليها استعدادا لتصديرها خلال الأسبوع المنتهي في السابع عشر من ديسمبر/كانون الأول بزيادة نسبتها 3.1% من الأسبوع السابق له.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 1.9% إلى 12.43 دولار للبوشل، وهو أعلى مستوى منذ السابع والعشرين من يونيو/حزيران عام 2014، وسجلت السلعة الزراعية أعلى سعر عند 12.44 دولار وأقل سعر عند 12.13 دولار.