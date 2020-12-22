شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "آي بي إم" ينخفض بنحو 2% رغم إعلان صفقة استحواذ جديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "آي بي إم" خلال تعاملات اليوم الإثنين على الرغم من الإعلان عن تمرير صفقة استحواذ جديدة تعزز مكانة الشركة الأمريكية في مجال الحوسبة السحابية.



وذكرت "آي بي إم" اليوم إنها وافقت على شراء شركة أوروبية ناشئة مختصة في مجال الحوسبة السحابية تحمل اسم "نورد كلاود".



وأضافت "آي بي إم" أن شركة "نورد كلاود" فنلندية الأصل وتثبت أقدامها بقوة في قطاع التكنولوجيا خاصة الحوسبة السحابية، لكن "آي بي إم" لم تفصح عن قيمة الصفقة.



وعلى مدار الأشهر القليلة الماضية، نفذت "آي بي إم" الأمريكية العديد من صفقات الاستحواذ على شركات ناشئة في القطاع التكنولوجي حث استحوذت على نحو خمس شركات في الحوسبة السحابية منذ أبريل/نيسان عام 2020.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "آي بي إم" بحلول الساعة 20:59 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.04% إلى 123.2 دولار، وسجل السهم أعلى سعر اليوم عند 124.1 دولار في حين سجل أقل سعر عند 121.7 دولار.