شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يهبط بأكثر من 6% بعد إدراجه على مؤشر "إس أند بي 500" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "تسلا" خلال تعاملات اليوم الإثنين على نحو حاد في أعقاب أول ساعات من إدراجه على مؤشر "إس أند بي 500" الأوسع نطاقاً بشكل رسمي.



وكشفت السلطات المالية في "وول ستريت" عن أن صانعة السيارات الكهربائية دخل سهمها على مؤشر "إس أند بي 500" بدلا من شركة الطاقة الأمريكية "أوكسدنتال بتروليوم".



يأتي ذلك بعد المكاسب القوية التي حققتها الشركة خلال العام الجاري رغم جائحة "كورونا" سواء على صعيد الأداء المالي والإنتاج والمبيعات او على صعيد ارتفاع السهم.



وأغلق سهم "تسلا" الأمريكية في جلسة الجمعة الماضية عند أعلى مستوى تاريخه له وهو 695 دولارا لتصل مكاسبه الإجمالية منذ بداية العام الجاري إلى أكثر من 730%.



وعلى صعيد التعاملات، هبط سهم "تسلا" بحلول الساعة 20:48 بتوقيت جرينتش بنسبة 6.1% إلى 652.9 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 668.5 دولار في حين سجل أقل سعر عند 649 دولارا.