شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع بأكثر من 1% رغم قوة الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الإثنين على الرغم من صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن المعدن النفيس استفاد من المخاوف في العالم بشأن سلالة جديدة من فيروس كورونا.



وأعلنت السلطات الصحية البريطانية عن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في البلاد مما دفع لندن إلى تشديد القيود، كما أعلنت عدة دول حول العالم وقف الرحلات القادمة من المملكة المتحدة.



هذا، وقد أوضحت الولايات المتحدة بأنها تتابع عن كثب السلالة الجديدة التي ظهرت للفيروس التاجي في المملكة المتحدة خاصة بعد أن أكدت الاخيرة أنها سريعة الانتشار بشكل واسع النطاق.



من ناحية أخرى، كشف وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوتشن" في وقت سابق هذا الأسبوع عن اتفاق قادة الكونجرس والبيت الأبيض على حزمة التحفيز المالي الثانية المقدرة بقيمة 900 مليار دولار.



وفي سياق منفصل، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:24 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.02 نقطة وأقل مستوى عند 89.9 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس/آذار بنسبة 1.3% أو ما يعادل 34.6 سنت وأغلق المعدن النفيس عند 26.379 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 26.635 دولار وأقل سعر عند 25.120 دولار.