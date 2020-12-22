شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض بعد أنباء ظهور سلالة جديدة من فيروس "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين في اعقاب أنباء عن ظهور سلالة جديدة من فيروس "كورونا".



وأعلنت السلطات الصحية البريطانية عن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في البلاد مما دفع لندن إلى تشديد القيود، كما أعلنت عدة دول حول العالم وقف الرحلات القادمة من المملكة المتحدة.



يأتي ذلك على الرغم من توارد المزيد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا واعتماد عدة دول من بينها بريطانيا استخدام لقاح "فايزر بيونتك" للوقاية من الفيروس.



هذا، وقد أوضحت الولايات المتحدة بأنها تتابع عن كثب السلالة الجديدة التي ظهرت للفيروس التاجي في المملكة المتحدة خاصة بعد أن أكدت الاخيرة أنها سريعة الانتشار بشكل واسع النطاق.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 1.3471، وسجلت العملة البريطانية أعلى سعر اليوم عند 1.3493 في حين سجلت أقل سعر عند 1.3189.