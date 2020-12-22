شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على انخفاض وسط ارتفاع الدولار ومراقبة أزمة "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ومتابعة لتطورات أزمة فيروس "كورونا" لا سيما بعد الإعلان عن اكتشاف سلالة جديدة من الفيروس.



وأعلنت السلطات الصحية البريطانية عن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في البلاد مما دفع لندن إلى تشديد القيود، كما أعلنت عدة دول حول العالم وقف الرحلات القادمة من المملكة المتحدة.



من ناحية أخرى، كشف وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوتشن" في وقت سابق هذا الأسبوع عن اتفاق قادة الكونجرس والبيت الأبيض على حزمة التحفيز المالي الثانية المقدرة بقيمة 900 مليار دولار.



وفي سياق منفصل، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.02 نقطة وأقل مستوى عند 89.9 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط عند التسوية بنسبة 0.3% أو ما يعادل 6.10 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1882.8 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1912 دولارا وأقل سعر عند 1852 دولارا.