شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تهبط مع تشديد قيود كوفيد-19 في المملكة المتحدة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- كورونا
نشر قبل دقيقة واحدة - 12:30 صباحًا, 22 ديسمبر 2020 م
المناطق - الرياض
هبطت الأسهم الأوروبية اليوم, بعد الانتشار السريع لسلالة جديدة من فيروس كورونا الذي أدى إلى المزيد من إجراءات العزل العام الصارمة في إنجلترا وإلى حظر على السفر من دول كثيرة بينما لا يزال اتفاق للتجارة بعد بريكست في مهب الريح.
فقد هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.3 في المئة بعد أن فرضت المملكة المتحدة إغلاقاً فعلياً وتراجعت عن خطط لتخفيف القيود في أثناء عطلة نهاية العام بينما تتصدى لسلالة جديدة من فيروس كورونا تنتشر بسرعة تزيد على 70 في المئة عن السلالة الأصلية.
ودفع القلق من الضربة الجديدة للتعافي الاقتصادي المؤشر فايننشال تايمز للأسهم البريطانية للتراجع 1.7 في المئة بالرغم من هبوط الجنيه الإسترليني, كما انخفض المؤشر داكس الألماني 2.8 في المئة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأسهم الأوروبية تهبط مع تشديد قيود كوفيد-19 في المملكة المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.