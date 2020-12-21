الأسهم الأوروبية تهبط مع تشديد قيود كوفيد-19 في المملكة المتحدة

المناطق - الرياض

هبطت الأسهم الأوروبية اليوم, بعد الانتشار السريع لسلالة جديدة من فيروس كورونا الذي أدى إلى المزيد من إجراءات العزل العام الصارمة في إنجلترا وإلى حظر على السفر من دول كثيرة بينما لا يزال اتفاق للتجارة بعد بريكست في مهب الريح.

فقد هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.3 في المئة بعد أن فرضت المملكة المتحدة إغلاقاً فعلياً وتراجعت عن خطط لتخفيف القيود في أثناء عطلة نهاية العام بينما تتصدى لسلالة جديدة من فيروس كورونا تنتشر بسرعة تزيد على 70 في المئة عن السلالة الأصلية.

ودفع القلق من الضربة الجديدة للتعافي الاقتصادي المؤشر فايننشال تايمز للأسهم البريطانية للتراجع 1.7 في المئة بالرغم من هبوط الجنيه الإسترليني, كما انخفض المؤشر داكس الألماني 2.8 في المئة.