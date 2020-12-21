شكرا لقرائتكم خبر عن «بتكوين» تهبط ولكنها فوق 22 ألف دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت بتكوين بما يصل إلى 6% الاثنين وسط مخاوف من تأثير سلالة جديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا ببريطانيا على الأصول في الأسواق الأوسع نطاقا.

وكانت العملة المشفرة في أحدث تعاملات منخفضة 5.1 بالمئة عند 22290 دولارا بعد ملامسة مستوى غير مسبوق عند 24298.04 دولار، الأحد.

تخطت بتكوين حاجو العشرين ألف دولار للمرة الأولى في الأسبوع الماضي وسط تزايد الاهتمام من شريحة مستثمرين أكبر.

(رويترز)

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