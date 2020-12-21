شكرا لقرائتكم خبر عن رهن قطعة أرض بمليار درهم في اليلايس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.1 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة، الإثنين تسجيل 172 مبايعة بقيمة 251.57 مليون درهم، منها 24 مبايعة للأراضي بقيمة 75.85 مليون درهم و148 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 175.71 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.83 مليار درهم منها 26 رهن أراض بقيمة 1.77 مليار درهم و47 رهن فلل وشقق بقيمة 62.45 مليون درهم، كان أهمها في منطقة اليلايس 2 بقيمة مليار درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 271 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 18 مليون درهم في منطقة الجداف تليها مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة سيح شعيب 4. وقد تصدرت منطقة ند الشبا الاولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 8 مبايعات بقيمة 17 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 12 مليون درهم بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد كأهم المبايعات.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 22 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم.

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