شكرا لقرائتكم خبر عن الاسترليني يهبط مع قطع المزيد من الدول روابط السفر مع بريطانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هبط الجنيه الاسترليني أمام الدولار واليورو، الاثنين مع قطع المزيد من الدول روابط النقل مع بريطانيا حيث تفجرت سلالة جديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا.

وانضمت إسبانيا وهونج كونج والهند إلى قائمة متزايدة من الدول، تشمل فرنسا وألمانيا وأيرلندا وكندا، علقت سفر البريطانيين لمنع وصول السلالة الجديدة إليها.

وتأتي فوضى السفر بينما تتأهب بريطانيا لمأزق إذا انهارت محادثات التجارة مع الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، بينما تستمر المفاوضات قبل أيام من انتهاء فترة انتقالية في نهاية العام.

ولامس الاسترليني أدنى مستوياته في عشرة أيام أمام الدولار واليورو، مرتدا عن مكاسب سجلها مؤخرا، رغم أنه قلص خسائره في تعاملات بعد الظهر في لندن.

وأمام العملة الأمريكية هبط الاسترليني بما يصل إلى 2.5% دون مستوى 1.32 دولار قبل أن يقلص خسائره إلى 0.30% عند 1.3480 دولار في الساعة 1945 بتوقيت جرينتش.

وفي مقابل اليورو، هبطت العملة البريطانية أكثر من 1% إلى 92.16 بنس قبل أن تتعافى من خسائرها وترتفع 0.29% إلى 90.83 بنس. (رويترز)

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