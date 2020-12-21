شكرا لقرائتكم خبر عن «أسيان» والأصدقاء الخمسة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أدى توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة في 15 نوفمبر الماضي إلى نهاية 8 سنوات من المفاوضات بين أعضاء دول جنوب شرق آسيا وأستراليا والصين واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا.

وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة RCEP أكبر اتفاقية تجارة حرة في العالم، تغطي حوالي ثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وحوالي ثلث سكان العالم أيضاً.

ونظراً إلى أنها تشمل الاتفاقيات الثنائية الحالية بين تكتل جنوب شرق آسيا (أسيان) وشركائه التجاريين الـ 5 الرئيسيين، ستكون اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة بمثابة نقطة انطلاق مهمة نحو نظام اقتصادي مفتوح ومتكامل في آسيا والمحيط الهادئ.

يمكن للاتفاقية دعم التجارة الإقليمية من خلال تعزيز شبكات الإنتاج وزيادة تنسيق اللوائح والسياسات عبر الأعضاء. وبالمثل، ستعمل قواعد المنشأ الموحدة على تقليل تكاليف التصدير.

ومع ذلك، لا يزال بعض المحللين يشككون بشأنها، بالرغم من أنها نجحت للمرة الأولى في الجمع بين الاقتصادات غير المتجانسة من حيث التنمية الاقتصادية ضمن كتلة تجارية واحدة.

في الوقت نفسه، فإن الاتفاقية موجهة أساساً نحو خفض التعريفات، وإلغاء 90% من الرسوم الجمركية بشكل تدريجي. لكن لوحظ بوضوح استبعاد القطاع الزراعي من اللوائح.

ومع ذلك، لا تزال اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة تعتبر خطوة مهمة نحو نظام تجاري متعدد الأطراف أكثر انفتاحاً، وأول خطوة رئيسية نحو إنشاء منطقة تجارية متسقة ومتماسكة في جزء كبير من آسيا والمحيط الهادئ.

على المدى القصير، ستكون مساهمة الاتفاقية متواضعة إلى حد ما في التجارة والدخل في المنطقة؛ ذلك أن أكثر من 70% من التجارة داخل رابطة دول جنوب شرق آسيا (أسيان) تتم بالفعل بدون تعريفات جمركية.

وعلى الرغم من كونها ضحلة نسبياً، أتاحت الاتفاقية إمكانية التوصل إلى اتفاق تاريخي بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية للتجارة الحرة.

وبموجب الاتفاقية، سترتفع حصة اليابان من الصادرات المعفاة من الرسوم الجمركية إلى الصين إلى 86%، وإلى جمهورية كوريا إلى 92% ما يفتح النافذة أمام تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة من خلال تدفقات تجارية واستثمارية أكبر.

وبينما تؤكد الاتفاقية على التزامات المنطقة القوية بفتح التجارة والاستثمار وتعزيز نظام التجارة الدولية القائم على القواعد والأنظمة، من الضروري لبقية دول العالم الاستفادة من الزخم الحاصل لإعادة تنشيط أنظمة التجارة والاستثمار الحرة والشفافة والشاملة التي من شأنها أن تساعد الاقتصادات الإقليمية والعالمية على مواجهة الوباء والتعافي خلال السنوات المقبلة.

(تشاينا ديلي)