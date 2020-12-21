شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات الأولى إقليمياً وضمن أفضل 7 دول عالمياً في «التقدم الرقمي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: هشام مدخنة

حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى إقليمياً، وضمن أفضل 7 اقتصادات عالمياً في تقرير «قياس التقدم الرقمي 2020»، الصادر عن «هارفارد بزنس ريفيو» بالشراكة بين جامعة «تافتس» الأمريكية و«ماستركارد»، حيث قدم الإصدار الثالث من تقرير الأداء الرقمي تحليلاً لـ90 اقتصاداً عالمياً، بناءً على مجموعة من 160 مؤشراً؛ من خلال 4 محركات رئيسية؛ وهي: العرض، والطلب، والبيئة المؤسسية، إضافة إلى الابتكار والتغيير.

واستخدم التقرير مجموعة من البيانات العامة والخاصة وتحليلات من أكثر من 45 قاعدة بيانات مختلفة.

جاءت الإمارات إلى جانب 3 دول بارزة أخرى؛ هي: كوريا الجنوبية وسنغافورة وهونج كونج ضمن الأفضل أداءً في مؤشر «الاقتصادات المتميزة» الرئيسي، الذي يصف المستويات العالية؛ من حيث «الرقمنة» الحالية، إضافة إلى الزخم القوي والمتواصل لتطوير القدرات الرقمية، والقدرة على التكيف والدعم الذي تقوده المؤسسات للابتكار، كما حلت إستونيا وتايوان والولايات المتحدة ضمن نفس القائمة.

وأشار التقرير إلى أن الإمارات وباقي الدول المتميزة رقمياً وصلت لهذه المرتبة المتقدمة؛ بسبب إعطائها الأولوية لعدة نقاط مهمة؛ منها: التوسع في اعتماد أدوات المستهلك الرقمية (التجارة الإلكترونية، والمدفوعات الرقمية، والترفيه)، وسعيها إلى استقطاب المواهب الرقمية وصقلها والاحتفاظ بها، إضافة إلى تعزيز المشاريع الرقمية وتوفير شبكات الإنترنت السريعة (مثل الألياف الضوئية) والإنترنت المتنقل ذي النطاق العريض، والتخصص في تصدير السلع أو الخدمات أو الوسائط الرقمية، وتنسيق الابتكار بين الجامعات والشركات والهيئات الرقمية داخل البلاد.

وبخصوص المحركين الرئيسين (العرض والطلب الرقمي)، لفت التقرير إلى مدى تطور البنية التحتية والرقمية والمادية للاقتصادات المتميزة ومنها الإمارات وقدرة المستهلكين واستعدادهم للمشاركة في النظام البيئي الرقمي، وتوفر الأدوات والمهارات اللازمة؛ للدخول في الاقتصاد الرقمي، وبخصوص المحركين الآخرين اللذين يتحدثان عن (البيئة المؤسسية والابتكار والتغيير)، فتطرق التقرير ضمنهما إلى قوانين الدولة وإجراءات حكومتها في دعم أو إعاقة تطوير التقنيات الرقمية.