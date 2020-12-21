شكرا لقرائتكم خبر عن «يوريكا» تمول «يو درايف» بـ 1.3 مليون دولار خلال 48 ساعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت يوريكا؛ المنصة العالمية للاستثمار الجماعي، بأن شركة يو درايف (Udrive) لخدمة تأجير السيارات بالدقيقة، قد تمكنت من جمع 1.3 مليون دولار في غضون 48 ساعة فقط، كجزء من دورة التمويل (Series A) للشركة من 186 مستثمراً من عملائها والمؤسسات الاستثمارية والمستثمرين العاديين، حيث تواصل الشركة انفتاحها على المزيد من الاستثمارات.

تمتلك شركة «يو درايف»، التي تأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2017، والتي تعد المشغل الأول لخدمة تأجير السيارات بالدقيقة في الشرق الأوسط، حالياً نحو 180 ألف مستخدم من المسجلين لديها في دبي وأبوظبي والشارقة وعجمان، حيث تتوقع الشركة، التي سجلت الرحلة رقم مليون قبل فترة وجيزة، تضاعف عدد مستخدميها عام 2021، بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في عددهم بنسبة 20% خلال الأشهر الستة الماضية.

ومن المتوقع أن يعزز هذا التمويل أسطول السيارات التابع للشركة في دولة الإمارات، كما من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة للتوسع في كل من المملكة العربية السعودية وتركيا، كجزء من عودة الشركة إلى سكة النمو مجدداً.

وقال سام قواسمي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لمنصة الاستثمار الجماعي «يوريكا»: «مشاركة الشركات الاستثمارية قبل طرح يو درايف على المنصة. خلال 48 ساعة فقط، تضاعف الطلب نتيجة شهية عملاء الشركة والمستثمرين اليوميين الراغبين بامتلاك أسهم في واحدة من أكثر الشركات نمواً في الشرق الأوسط. كما تسلط الحملة الضوء، في الوقت عينه، على صلابة منصتنا وقدرتها على العمل مع الشركات، وتسهيل عمليات التمويل التي تراوح قيمتها ما بين مليون دولار إلى 5 ملايين دولار وأكثر».

وأضاف قواسمي قائلاً: «على الرغم من التحديات والصعوبات الناجمة عن جائحة كوفيد-19، فإن منصة يوريكا استمرت بالنجاح في تمويل الشركات في كل من دولة الإمارات وماليزيا والمملكة المتحدة وهولندا أثناء الكارثة، وذلك من خلال الاستثمار الجماعي، الذي عزز من مكانة الشركة وأكد ريادتها في هذا النموذج من الأعمال. نتيجةً لذلك، شهدنا زيادة بنسبة 400% في التطبيقات، بما في ذلك الشركات الكبرى التي تتطلع إلى رفع قيمة تمويلها بما يفوق المليون دولار، الأمر الذي يثير اهتمام المستثمرين المؤسسيين».

يأتي هذا النجاح الأخير لمنصة الاستثمار الجماعي للأسهم، بعد سلسلة من النجاحات المتمثلة في تقديم تمويلين بقيمة 1.2 مليون دولار و2.4 مليون دولار على التوالي، لكل من شركة (Teysha Technologies) و(Storelectric) الحائزة العديد من الجوائز المرموقة والمختصة في تخزين الكهرباء؛ حيث تتخذان من بريطانيا مقراً لهما.

وفي دولة الإمارات، سهلت منصة يوريكا تمويلاً بقيمة 817 ألف دولار لشركة (Fruitful Day) المتخصصة في خدمة توصيل الفواكه إلى المنازل والمكاتب، كما أنها قريبة من إتمام تمويل بقيمة مليون دولار لشركة حلول الطاقة الشمسية (Enerwhere)، المعتمدة من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا».

منذ إطلاقها عام 2013، حققت منصة يوريكا نمواً مطرداً، مستفيدةً من كونها منصة مرخصة بالكامل، لتصبح الأبرز قارياً، مع أكثر من 30,000 مستثمر نشط من 70 دولة، بمتوسط حجم استثمار يبلغ 5,800 دولار أمريكي. تم تصميم منصة يوريكا لجذب مختلف أنواع المستثمرين، بدءاً من المستثمرين الأفراد العاديين والمستثمرين النشطين، وصولاً إلى شركات الاستثمار المؤسسي، على غرار صناديق رأس المال الاستثماري، التي تتطلع لشراء الأسهم في الشركات والأعمال التي تمتلك فرصاً هائلة للنمو في المستقبل.