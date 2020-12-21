شكرا لقرائتكم خبر عن الناقلات الإماراتية تحدد مواعيد تعليق رحلاتها إلى السعودية والكويت وعمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - علّقت الناقلات الإماراتية الرحلات الجوية من وإلى السعودية والكويت وسلطة عمان حتى إشعار آخر، بسبب إغلاق الحدود حسب توجيهات السلطات في الدول الخليجية الثلاث.

وقال متحدث باسم طيران الإمارات: «إثر قيام السلطات في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والكويت بإغلاق حدودها، ستعلق طيران الإمارات رحلاتها من وإلى المملكة من 21- 27 ديسمبر /كانون الأول الجاري، وإلى كل من سلطنة عمان والكويت من 22- 28 ديسمبر.» وأضاف: «نعتذر عن أي إزعاج يتسبب به هذا الوضع الخارج عن إرادتنا، ونرجو من عملائنا المتأثرين الاتصال بوكلاء السفريات أو مركز اتصال طيران الإمارات للاطلاع على خيارات إعادة الحجز».

من جانبه، أفاد متحدث في الاتحاد للطيران أن الشركة ستعلق بشكل فوري كافة رحلات الركاب بين أبوظبي والسعودية ومسقط والكويت وذلك بشكل مؤقت وحتى إشعار آخر، وقد تم أخذ هذا الإجراء الاحترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وقال المتحدث: «تعد سلامة ضيوفنا وطاقمنا الجوي من أهم أولويتنا ونعتذر عن أي إزعاج نتيجة هذا التعليق. لذا، فإننا طواقم العمل تتواصل مع الضيوف المتأثرين لإعلامهم بتعليق الرحلات ومساعدتهم في تعديل خطط سفرهم».

من جانبها، أكدت «العربية للطيران»، صباحاً تعليق كافة رحلاتها إلى السعودية مؤقتاً وبشكل كامل، وذلك حتى إشعار آخر تماشياً مع قرار الرياض تعليق حركة الطيران. وأوضحت الشركة التزامها بكافة القرارات والتعليمات الصادرة والتي تضمن سلامة الركاب والمسافرين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

كذلك، قال متحدث باسم فلاي دبي: «تماشياً مع التوجيهات الصادرة عن السلطات في السعودية، تم إلغاء رحلات فلاي دبي إلى مطار الدمام الدولي (DMM) ومطار الرياض الدولي (RUH) حتى 27 ديسمبر. سيُعرض على الركاب الذين تم حجزهم للسفر على هذه الرحلات استرداد الأموال أو خيار إعادة الحجز إلى تاريخ لاحق. بدلاً من ذلك، يمكن للمسافرين الاتصال بمركز الاتصال.»