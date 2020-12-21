شكرا لقرائتكم خبر عن 300 طائرة درون تضيء سماء «ذا بيتش» يومياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وتوجد في «ذا بيتش» مجموعة متنوعة من المتاجر التي لا بد وأن تلبي احتياجات محبي التسوق كافة من مستحضرات التجميل والملابس والإكسسوارات. ويمكنكم زيارة ما يحلو لكم من قائمة المتاجر العديدة، مثل (سيفورا) و(ريفر آيلاند) و(موجي) و(صن آي) و(لاكوست) و(أديداس) وغيرها.

من خلال إطلاق 300 طائرة في السماء مساء، سيقدّم العرض أشكالاً رائعة ثلاثية الأبعاد تتراقص على أنغام مشوقة. وسيقام العرض خلال مهرجان دبي للتسوق يومياً من 17 ديسمبر حتى 30 يناير، عند الساعة 7 مساء و9:30 مساء.

ويستطيع زوار «ذا بيتش» ملاقاة «سانتا كلوز»، شخصياً، بصحبة أقزامه المحبوبين! ما عليكم سوى إنفاق 100 درهم في أي من المطاعم أو المتاجر في «ذا بيتش»، خلال أيام الخميس والسبت حتى 25 ديسمبر، وإظهار إيصال الشراء، كي تتاح لكم فرصة التقاط صورتكم العائلية مع سانتا لذكرى لا تنسى!

وتستقبل «ذا بيتش» زوارها في موسم الشتاء بتشكيلة مذهلة من العروض الترفيهية الاحتفالية المتجولة، ومن بينها؛ أصحاب السيقان الطويلة، والأقزام البارعون بألعاب الخفة والمهارة أيام الجمعة حتى 25 ديسمبر. كما سيحظى الآباء والأمهات والصغار معاً بأوقات رائعة مع عروض الساحر على الشاطئ أيام الخميس والسبت حتى 25 ديسمبر. كما تقدم «كوكوز»، صالة اللعب والتعلم المخصّصة للصغار، خصماً بنسبة 20% على رسوم الدخول أثناء هذه التواريخ.