شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يبقي على خسائره و"برنت" يهبط بحوالي 4% عقب اكتشاف سلالة جديدة من "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وأبقى الخام على خسائره في أعقاب الإعلان عن سلالة جديدة من فيروس كورونا.



وأعلنت السلطات الصحية البريطانية عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في البلاد مما دفع لندن إلى تشديد القيود، كما أعلنت عدة دول حول العالم وقف الرحلات القادمة من المملكة المتحدة.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 90.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.02 نقطة وأقل مستوى عند 89.9 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير/كانون الثاني بحلول الساعة 17:47 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.9% إلى 47.1 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر اليوم عند 48.6 دولار وأقل سعر عند 46.1 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم فبراير/شباط بنسبة 3.8% إلى 50.2 دولار للبرميل.