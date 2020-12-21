شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 21-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاد سعر الذهب للارتفاع ويحاول التماسك فوق 1875.00، ليقدّم إشارات على محاولة العودة إلى المسار الصاعد بعد الوصول إلى مشارف الهدف السلبي الأول المقترح في تقريرنا الأخير عند 1850.00، ولا زلنا نراقب السعر لتأكيد الوجهة التالية، مع الإشارة إلى أن الثبات فوق 1875.00 سيدفع السعر لتحقيق مكاسب جديدة تصل إلى 1912.00 مبدئياً.

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